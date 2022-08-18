Скареднов Козьма Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скареднов Козьма Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Скареднов ?

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Малоскаредное, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Скареднова) Прасковья Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
родня
Рождение ребёнка
1873

Сын: Скареднов Василий Козьмин

Мать ребёнка: (Скареднова) Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Скареднова (Скареднова) Прасковья Козьмина

Мать ребёнка: (Скареднова) Прасковья Андреевна

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