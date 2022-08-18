Скареднов Козьма Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Скареднов ?
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Малоскаредное, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
родня
Рождение ребёнка
1873
Сын: Скареднов Василий Козьмин
Мать ребёнка: (Скареднова) Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Скареднова (Скареднова) Прасковья Козьмина
Мать ребёнка: (Скареднова) Прасковья Андреевна