Новиков Алексей Ефимович
Место рождения
Дата рождения07.02.1927
Дата смерти12.09.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1927
Отец: Новиков Ефим Алексеевич
Мать: Новикова Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лидия
Смерть
12.09.1988
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область