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Новиков Алексей Ефимович

Место рождения

Лесная Поляна, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

07.02.1927

Дата смерти

12.09.1988

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1927

Отец: Новиков Ефим Алексеевич

Мать: Новикова Дарья Антоновна

Лесная Поляна, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лидия

Смерть
12.09.1988
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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