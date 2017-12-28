Вагапова (Губайдуллина) Зайтуна Хисамовна
Место рожденияд. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения1934
Дата смерти28.12.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вагапов Амирьян Сабирьянович
д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
?.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вагапов Амирьян Сабирьянович
д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.2017
д. Кугарчи Кугарчинского района РБ РФ
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
?