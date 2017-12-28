Вагапова (Губайдуллина) Зайтуна Хисамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагапова (Губайдуллина) Зайтуна Хисамовна

Место рождения

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

1934

Дата смерти

28.12.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вагапов Амирьян Сабирьянович

д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
?.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вагапов Амирьян Сабирьянович

д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вагапов Амирьян Сабирьянович

Смерть
28.12.2017
д. Кугарчи Кугарчинского района РБ РФ
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
?
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