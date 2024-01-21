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Поляков сергей алеасандрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1977

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1954 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

Добавил:

ап
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1977

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Полякова Ермак галина пантелеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова (Бариляк) яна викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
23.09.2020

Сын: Поляков никита сергеевич

Мать ребёнка: Полякова Яна Виктороана

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