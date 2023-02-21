(Танющева) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.01.1910
Сын: Танющев Антоний Васильевич
Отец ребёнка: Танющев Василий Евгеньевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Танющев Пантелеймон Васильевич
Отец ребёнка: Танющев Василий Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Танющев Василий Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Танющев Василий Евгеньевич
Смерть
Неизвестно