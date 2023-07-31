Лицова (Виноградова) Таисия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Виноградов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лицов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лицов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лицов Анатолий
Смерть
Неизвестно