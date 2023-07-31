Лицова (Виноградова) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лицова (Виноградова) Таисия

Место рождения

Прытково, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виноградов Федор

Мать: Виноградова (Базанова) Клавдия

Прытково, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лицов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лицов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лицов Анатолий

Смерть
Неизвестно

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