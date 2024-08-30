Самойлов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1934

Жена: Лакомова (Буянова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
10.10.1934

Сын: Буянов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Лакомова (Буянова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
17.01.1939

Сын: Буянов Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Лакомова (Буянова) Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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