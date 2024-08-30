Самойлов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1934
Рождение ребёнка
10.10.1934
Мать ребёнка: Лакомова (Буянова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
17.01.1939
Сын: Буянов Виталий Васильевич
Мать ребёнка: Лакомова (Буянова) Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно