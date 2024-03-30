Самовольникова Ксения Платоновна-Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
С 1822 по 1823
Сын: Самовольников Семен Федорович
Отец ребёнка: Самовольников Федор Борисович-Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1832
Дочь: Самовольникова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Самовольников Федор Борисович-Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1836
Сын: Самовольников Мирон Федорович
Отец ребёнка: Самовольников Федор Борисович-Иванович
Рождение ребёнка
29.05.1842
Сын: Самовольников Иван Федорович
Отец ребёнка: Самовольников Федор Борисович-Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самовольников Алексей Федорович
Отец ребёнка: Самовольников Федор Борисович-Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно