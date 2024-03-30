Самовольникова Ксения Платоновна-Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самовольникова Ксения Платоновна-Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1822 по 1823

Сын: Самовольников Семен Федорович

Отец ребёнка: Самовольников Федор Борисович-Иванович

Рождение ребёнка
18.04.1832

Дочь: Самовольникова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Самовольников Федор Борисович-Иванович

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.10.1836

Сын: Самовольников Мирон Федорович

Отец ребёнка: Самовольников Федор Борисович-Иванович

Рождение ребёнка
29.05.1842

Сын: Самовольников Иван Федорович

Отец ребёнка: Самовольников Федор Борисович-Иванович

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самовольников Алексей Федорович

Отец ребёнка: Самовольников Федор Борисович-Иванович

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самовольников Федор Борисович-Иванович

Смерть
Неизвестно
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