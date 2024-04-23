Alles (Neugebauer) Ida
Место рожденияТроицк
Дата рождения05.12.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черкозьянова (Alles) Galina (Галина)
Отец ребёнка: Aллес Alles Johann
Рождение ребёнка
19.02.1933
Дочь: (Alles) Helga
Отец ребёнка: Aллес Alles Johann
Рождение ребёнка
24.06.1936
Сын: Alles Ernst
Отец ребёнка: Aллес Alles Johann
Смерть
Неизвестно