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Alles (Neugebauer) Ida

Место рождения

Троицк

Дата рождения

05.12.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1904

Отец: Neugebauer Nikolaus

Мать: Neugebauer (Sparwasser) Christine

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкозьянова (Alles) Galina (Галина)

Отец ребёнка: Aллес Alles Johann

Рождение ребёнка
19.02.1933

Дочь: (Alles) Helga

Отец ребёнка: Aллес Alles Johann

Рождение ребёнка
24.06.1936

Сын: Alles Ernst

Отец ребёнка: Aллес Alles Johann

Смерть
Неизвестно

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