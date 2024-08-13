Кошкина Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Кошкина) Акилина Трофимовна

Отец ребёнка: Кошкин Трофим Никитич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Кошкина) Пелагея Трофимовна

Отец ребёнка: Кошкин Трофим Никитич

Рождение ребёнка
19.08.1834

Сын: Кошкин Петр Трофимович

Отец ребёнка: Кошкин Трофим Никитич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Кошкина) Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Кошкин Трофим Никитич

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