Кошкина Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Кошкина) Акилина Трофимовна
Отец ребёнка: Кошкин Трофим Никитич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Кошкина) Пелагея Трофимовна
Отец ребёнка: Кошкин Трофим Никитич
Рождение ребёнка
19.08.1834
Отец ребёнка: Кошкин Трофим Никитич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Кошкина) Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Кошкин Трофим Никитич