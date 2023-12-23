Карнюшина Феодосия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Фокина Акулина Филатовна
Отец ребёнка: Карнюшкин Филат Васильевич
Год рождения рассчитан минус 19 лет от года свадьбы 1905г, как указано в метрике о свадьбе
Рождение ребёнка
01.07.1889
Сын: Карнюшкин Андрей Филатович
Отец ребёнка: Карнюшкин Филат Васильевич
Рождение ребёнка
12.06.1903
Сын: Карнюшкин Николай Филатович
Отец ребёнка: Карнюшкин Филат Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно