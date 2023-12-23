Карнюшина Феодосия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарнюшина Феодосия Андреевна

Карнюшина Феодосия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Фокина Акулина Филатовна

Отец ребёнка: Карнюшкин Филат Васильевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Год рождения рассчитан минус 19 лет от года свадьбы 1905г, как указано в метрике о свадьбе
Рождение ребёнка
01.07.1889

Сын: Карнюшкин Андрей Филатович

Отец ребёнка: Карнюшкин Филат Васильевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.06.1903

Сын: Карнюшкин Николай Филатович

Отец ребёнка: Карнюшкин Филат Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карнюшкин Филат Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close