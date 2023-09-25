Поберей Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поберей Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1956

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

1984 г.р.
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Добавил:

ТБ
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Место
Комментарий
Рождение
21.04.1956

Отец: Поберей Василий Александрович

Мать: Поберей Антонина

Рождение ребёнка
12.11.1984

Дочь: Коноплянникова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Поберей (Попова) Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
06.12.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Поберей (Попова) Любовь Григорьевна

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