Поберей Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1956
Отец: Поберей Василий Александрович
Мать: Поберей Антонина
Рождение ребёнка
12.11.1984
Дочь: Коноплянникова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Поберей (Попова) Любовь Григорьевна
Рождение ребёнка
06.12.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Поберей (Попова) Любовь Григорьевна