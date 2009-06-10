Пересторонина Дарья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пересторонина Дарья Сергеевна

Место рождения

Ангарск, Ангарское, Иркутская область

Дата рождения

10.06.2009

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.2009

Отец: Пересторонин Сергей Александрович

Мать: Лехова Анна Валерьевна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
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