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Пересторонина Дарья Сергеевна
Пересторонина Дарья Сергеевна
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Древо
Место рождения
Ангарск
, Ангарское, Иркутская область
Дата рождения
10.06.2009
Пол
Женский
Отец
Пересторонин Сергей Александрович
1982 г.р.
Мать
Лехова Анна Валерьевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОП
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События
События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
10.06.2009
Отец:
Пересторонин Сергей Александрович
Мать:
Лехова Анна Валерьевна
Ангарск
, Ангарское, Иркутская область
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