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Никита Емельянович

Место рождения

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Емельян Иванович

Мать: Параскева Андреевна

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Матвеевна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Павел Никитич

Мать ребёнка: Аграфена Матвеевна

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Артемий Никитич

Мать ребёнка: Аграфена Матвеевна

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Авдотья Никитична Ст.

Мать ребёнка: Аграфена Матвеевна

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Авдотья Никитична Мл.

Мать ребёнка: Аграфена Матвеевна

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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