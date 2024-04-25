Никита Емельянович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Емельян Иванович
Мать: Параскева Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Матвеевна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Павел Никитич
Мать ребёнка: Аграфена Матвеевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Артемий Никитич
Мать ребёнка: Аграфена Матвеевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Авдотья Никитична Ст.
Мать ребёнка: Аграфена Матвеевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Авдотья Никитична Мл.
Мать ребёнка: Аграфена Матвеевна
Смерть
Неизвестно