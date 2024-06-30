Январёв Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Январёв Геннадий

Место рождения

р.п. Дергачи Саратовская область.

Дата рождения

19.11.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1965 г.р.

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Январёва (Белоножко) Светлана

Рождение ребёнка
28.05.1987

Дочь: Назаренко (Январёва) Наталья

Мать ребёнка: Январёва (Белоножко) Светлана

Рождение ребёнка
12.12.1988

Сын: Январёв Александр

Мать ребёнка: Январёва (Белоножко) Светлана

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