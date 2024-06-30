Январёв Геннадий
Место рожденияр.п. Дергачи Саратовская область.
Дата рождения19.11.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1987
Дочь: Назаренко (Январёва) Наталья
Мать ребёнка: Январёва (Белоножко) Светлана
Рождение ребёнка
12.12.1988
Сын: Январёв Александр
Мать ребёнка: Январёва (Белоножко) Светлана