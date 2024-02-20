Павличенко Георгий Фомич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рождения03.02.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1886
Бракосочетание
06.11.1905
Рождение ребёнка
05.09.1906
Дочь: (Павличенко) Елизавета Георгиевна
Мать ребёнка: Павличенко (Бабарыко) Анна Антоновна
Рождение ребёнка
21.01.1909
Дочь: (Павличенко) Ксения Георгиевна
Мать ребёнка: Павличенко (Бабарыко) Анна Антоновна
Рождение ребёнка
26.02.1911
Дочь: (Павличенко) Евдокия Георгиевна
Мать ребёнка: Павличенко (Бабарыко) Анна Антоновна
Рождение ребёнка
05.05.1913
Дочь: (Павличенко) Ирина Георгиевна
Мать ребёнка: Павличенко (Бабарыко) Анна Антоновна
Смерть
Неизвестно