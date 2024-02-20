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Павличенко Георгий Фомич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

03.02.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1886

Отец: Павличенко Фома Григорьевич

Мать: Пвличенко Анна Саввична

Бракосочетание
06.11.1905

Жена: Павличенко (Бабарыко) Анна Антоновна

Рождение ребёнка
05.09.1906

Дочь: (Павличенко) Елизавета Георгиевна

Мать ребёнка: Павличенко (Бабарыко) Анна Антоновна

Рождение ребёнка
21.01.1909

Дочь: (Павличенко) Ксения Георгиевна

Мать ребёнка: Павличенко (Бабарыко) Анна Антоновна

Рождение ребёнка
26.02.1911

Дочь: (Павличенко) Евдокия Георгиевна

Мать ребёнка: Павличенко (Бабарыко) Анна Антоновна

Рождение ребёнка
05.05.1913

Дочь: (Павличенко) Ирина Георгиевна

Мать ребёнка: Павличенко (Бабарыко) Анна Антоновна

Смерть
Неизвестно

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