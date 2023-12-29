Пышная (Калиш) Ольга Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пышная (Калиш) Ольга Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1908

Дата смерти

19.05.1992

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1908

Отец: Калиш Степан Андронович

Мать: Калиш Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пышный Федор Фомич

Рождение ребёнка
29.05.1929

Сын: Пышный Иван Федорович

Отец ребёнка: Пышный Федор Фомич

Рождение ребёнка
14.02.1932

Сын: Пышный Петр Федорович

Отец ребёнка: Пышный Федор Фомич

Рождение ребёнка
15.08.1935

Сын: Пышный Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Пышный Федор Фомич

Рождение ребёнка
25.12.1937

Дочь: Липовка (Пышная) Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Пышный Федор Фомич

Смерть
19.05.1992

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