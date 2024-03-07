Николаев Никита Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Никита Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николаев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Николаев Григорий Никитич

Мать ребёнка: Николаева Полина (Пелагея) Петровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Екатерина

Мать ребёнка: Николаева Полина (Пелагея) Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломкова Полина (Пелагея) Никитична

Мать ребёнка: Николаева Полина (Пелагея) Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Полина (Пелагея) Петровна

Смерть
Неизвестно
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