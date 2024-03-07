Николаев Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николаев Иван
Рождение ребёнка
1916
Сын: Николаев Григорий Никитич
Мать ребёнка: Николаева Полина (Пелагея) Петровна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Екатерина
Мать ребёнка: Николаева Полина (Пелагея) Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломкова Полина (Пелагея) Никитична
Мать ребёнка: Николаева Полина (Пелагея) Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно