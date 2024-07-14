Ягофаров Абдул
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ягофаров Мэлис
Мать ребёнка: Ягофарова (Янборисова) Сулу Минсылу Мударисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ягофаров Виля
Мать ребёнка: Ягофарова (Янборисова) Сулу Минсылу Мударисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ягофарова Надя