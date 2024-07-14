Ягофаров Абдул Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЯгофаров Абдул

Ягофаров Абдул

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ягофарова (Янборисова) Сулу Минсылу Мударисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ягофаров Мэлис

Мать ребёнка: Ягофарова (Янборисова) Сулу Минсылу Мударисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ягофаров Виля

Мать ребёнка: Ягофарова (Янборисова) Сулу Минсылу Мударисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ягофарова Надя

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