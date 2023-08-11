Гальцев Сергей
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Гальцева (Антошина) Татьяна ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Дети
Гальцев АлександрНеизвестно г.р.
Гальцева ПолинаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гальцев Александр
Мать ребёнка: Гальцева (Антошина) Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гальцева Полина
Мать ребёнка: Гальцева (Антошина) Татьяна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно