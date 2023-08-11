Гальцев Сергей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Гальцев Сергей

Автор
ИК
Киреева И.

мужской, родился Неизвестно

Супруги
Гальцева (Антошина) Татьяна ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Дети
Гальцев АлександрНеизвестно г.р.
Гальцева ПолинаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гальцев Александр

Мать ребёнка: Гальцева (Антошина) Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гальцева Полина

Мать ребёнка: Гальцева (Антошина) Татьяна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гальцева (Антошина) Татьяна Дмитриевна

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