Муравьёва (Сушкина) Пелагея
Место рожденияТула
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сушкин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравьёв Виктор
Отец ребёнка: Муравьёв Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муравьёв Сергей
Рождение ребёнка
05.11.1910
Дочь: Романова (Муравьёва) Клавдия
Отец ребёнка: Муравьёв Сергей
Смерть
Неизвестно