Муравьёва (Сушкина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьёва (Сушкина) Пелагея

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Место рождения

Тула

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сушкин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравьёв Виктор

Отец ребёнка: Муравьёв Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьёв Сергей

Рождение ребёнка
05.11.1910

Дочь: Романова (Муравьёва) Клавдия

Отец ребёнка: Муравьёв Сергей

Смерть
Неизвестно

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