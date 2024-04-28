Епистолия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епистолия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

12.11.1876 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1829 ст.

Сын: Лука Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Степанович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.10.1830

Дочь: Пелагея Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Степанович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.08.1833

Дочь: Наталья Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Степанович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Степанович

Смерть
12.11.1876 ст.
Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
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