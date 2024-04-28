Епистолия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти12.11.1876 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.10.1829 ст.
Сын: Лука Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
02.10.1830
Дочь: Пелагея Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
21.08.1833
Дочь: Наталья Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Степанович
Смерть
12.11.1876 ст.