Куксенко Гавриил Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.04.1920
Сын: Куксенко Яков Гавриилович
Мать ребёнка: Куксенко Антонина Артемовна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Сары-Булат Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крестьянин деревни Федоровка Коджамбакской волости Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Смерть
Неизвестно