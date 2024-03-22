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Ранеткин Василий Иванович

Место рождения

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 ст.

Отец: Ранеткин Иван Ермолаевич

Мать: Ранеткина Ефимья Ермолаевна

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
1799 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1799
Бракосочетание
До 1821 ст.

Жена: Ранеткина Дарья Алексеевна

Место жительства
1821 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1821
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ранеткина Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Ранеткина Дарья Алексеевна

Место жительства
1831 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
ф.230 оп.1 д.11583 Исповедные росписи церквей г.Углича и сел Угличского у. за 1831 год 1831
Место жительства
1844 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1844
Смерть
Неизвестно
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