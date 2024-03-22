Ранеткин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1795 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 ст.
Место жительства
1799 ст.
Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1799
Бракосочетание
До 1821 ст.
Место жительства
1821 ст.
Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1821
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ранеткина Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Ранеткина Дарья Алексеевна
Место жительства
1831 ст.
ф.230 оп.1 д.11583 Исповедные росписи церквей г.Углича и сел Угличского у. за 1831 год 1831
Место жительства
1844 ст.
Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1844
Смерть
Неизвестно