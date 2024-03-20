(Macbean) Margaret Ann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Macbean) Margaret Ann

Место рождения

Cottam, Yorkshire

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

27.06.1916

Пол

Женский

Отец

Около 1821 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Mcbean William Forbes

Мать: Macbean (Mcbean) Mary Amelia

Место жительства
Неизвестно
Крещение
18.10.1856
Крещение
18.10.1856
Место жительства
1861
Место жительства
1891
Место жительства
1901
Место жительства
1901
Место жительства
02.04.1911
Смерть
27.06.1916
Acomb House. C. £2400 to Archibald
Похороны
30.06.1916

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