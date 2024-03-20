(Macbean) Margaret Ann
Место рожденияCottam, Yorkshire
Дата рожденияОколо 1856
Дата смерти27.06.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Место жительства
Неизвестно
Крещение
18.10.1856
Крещение
18.10.1856
Место жительства
1861
Место жительства
1891
Место жительства
1901
Место жительства
1901
Место жительства
02.04.1911
Смерть
27.06.1916
Acomb House. C. £2400 to Archibald
Похороны
30.06.1916