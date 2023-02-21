Максимов Н Г — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Н Г

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Вычислено 1895 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

PM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максимов Гавриил Максимович

Мать: Слугина Евгения Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костылева Л А

Верхнекутулукский, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костылева Л А

Смерть
Неизвестно
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