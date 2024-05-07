Екатерина Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Около 1796 г.р.
Около 1804 г.р.
Около 1815 г.р.
Около 1819 г.р.
Около 1825 г.р.

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1795

Муж: Алексей Васильев

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Максим Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Васильев

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Фекла Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Васильев

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Лукьян Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Васильев

Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Ирина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Васильев

Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Роман Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Васильев

Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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