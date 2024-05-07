Екатерина Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1795
Муж: Алексей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Максим Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Фекла Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Лукьян Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Ирина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Роман Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Васильев
Смерть
Неизвестно