Егоров Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1987
Отец: Егоров Алексей Владимирович
Мать: Егорова Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косикова Галина Петровна
Рождение ребёнка
09.07.2012
Мать ребёнка: Косикова Галина Петровна
Рождение ребёнка
10.11.2014
Мать ребёнка: Косикова Галина Петровна
Рождение ребёнка
01.01.2019
Сын: Косиков Константин Васильевич
Мать ребёнка: Косикова Галина Петровна
Рождение ребёнка
26.12.2021
Дочь: Косикова Виктория Васильевна
Мать ребёнка: Косикова Галина Петровна