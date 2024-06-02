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Егоров Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ME
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1987

Отец: Егоров Алексей Владимирович

Мать: Егорова Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косикова Галина Петровна

Рождение ребёнка
09.07.2012

Сын: Косиков Денис Васильевич

Мать ребёнка: Косикова Галина Петровна

Рождение ребёнка
10.11.2014

Сын: Косиков Роман Васильевич

Мать ребёнка: Косикова Галина Петровна

Рождение ребёнка
01.01.2019

Сын: Косиков Константин Васильевич

Мать ребёнка: Косикова Галина Петровна

Рождение ребёнка
26.12.2021

Дочь: Косикова Виктория Васильевна

Мать ребёнка: Косикова Галина Петровна

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