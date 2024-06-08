Шелудько (Василенко) Евдокия Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1910 ст.
Дата смерти26.02.1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1910 ст.
Отец: Василенко Аким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелудько Владислав Леонидович
Отец ребёнка: Шелудько Леонид Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1931
Дочь: Супряга (Шелудько) Вера Леонидовна
Отец ребёнка: Шелудько Леонид Тихонович
Дрижина Гребля, Полтавська область
Рождение ребёнка
26.03.1942
Дочь: Михайлова (Шелудько) Нелли Леонидовна
Отец ребёнка: Шелудько Леонид Тихонович
Партизанск, Партизанский, Приморский край
Смерть
26.02.1991
Артем, Артемовский, Приморский край