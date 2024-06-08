Шелудько (Василенко) Евдокия Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелудько (Василенко) Евдокия Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1910 ст.

Дата смерти

26.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1910 ст.

Отец: Василенко Аким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелудько Владислав Леонидович

Отец ребёнка: Шелудько Леонид Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелудько Леонид Тихонович

Рождение ребёнка
15.12.1931

Дочь: Супряга (Шелудько) Вера Леонидовна

Отец ребёнка: Шелудько Леонид Тихонович

Дрижина Гребля, Полтавська область
Рождение ребёнка
26.03.1942

Дочь: Михайлова (Шелудько) Нелли Леонидовна

Отец ребёнка: Шелудько Леонид Тихонович

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Смерть
26.02.1991
Артем, Артемовский, Приморский край

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