Шитой Иван Григорьев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Шитой Агрипена Алексеева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Федосья Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Шитой Агрипена Алексеева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Прасковья Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Шитой Агрипена Алексеева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Ефимия Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Шитой Агрипена Алексеева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1805
Мать ребёнка: Шитой Агрипена Алексеева (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Смерть
1819