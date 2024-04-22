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Шитой Иван Григорьев (Ич)

Место рождения

Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Шитой Григорий Иванов (Ич)

Мать: Шитой Ирина Васильева (Вна)

Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Шитой Иван Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Шитой Агрипена Алексеева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Федосья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Шитой Агрипена Алексеева (Вна)

Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Прасковья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Шитой Агрипена Алексеева (Вна)

Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Ефимия Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Шитой Агрипена Алексеева (Вна)

Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Шитой Илья Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Шитой Агрипена Алексеева (Вна)

Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шитой Фекла Иванова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шитой Агрипена Алексеева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Смерть
1819
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