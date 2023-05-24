Кутырина Васса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1859 ст.
Дочь: Паршукова (Кутырина) Наталия Алексеевна
Отец ребёнка: Кутырин Алексей Иванович
Фомино, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно