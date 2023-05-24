Кутырина Васса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырина Васса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1859 ст.

Дочь: Паршукова (Кутырина) Наталия Алексеевна

Отец ребёнка: Кутырин Алексей Иванович

Фомино, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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