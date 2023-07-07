(Трофимова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Трофимова) Александра Петровна

(Трофимова) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1926

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1926

Отец: Трофимов Петр Максимович

Мать: Тимонина Мария Алексеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close