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(Трофимова) Александра Петровна
(Трофимова) Александра Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.02.1926
Пол
Женский
Отец
Трофимов Петр Максимович
Мать
Тимонина (Трофимова) Мария Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
13.02.1926
Отец:
Трофимов Петр Максимович
Мать:
Тимонина Мария Алексеевна
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