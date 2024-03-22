Ермилов Пуд Михайлович
Место рождения
Дата рождения09.04.1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1843 ст.
Бракосочетание
18.01.1867 ст.
Рождение ребёнка
21.10.1867 ст.
Мать ребёнка: Ермилова Феодосия Сергеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1871 ст.
Мать ребёнка: Ермилова Феодосия Сергеевна
Рождение ребёнка
20.09.1874 ст.
Мать ребёнка: Ермилова Феодосия Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Ермилов Каллистрат (Антипович)
Мать ребёнка: Ермилова Феодосия Сергеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1884 ст.
Сын: Ермилов Тимофей (Антипович)
Мать ребёнка: Ермилова Феодосия Сергеевна
Рождение ребёнка
23.02.1887 ст.
Дочь: Иванова Евдокия Пудовна
Мать ребёнка: Ермилова Феодосия Сергеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1890 ст.
Дочь: Павлова Матрена Пудовна
Мать ребёнка: Ермилова Феодосия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ермилова Феодосия Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно