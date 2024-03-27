Гришкина (Новосёлова) Устинья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришкина (Новосёлова) Устинья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1903

Дата смерти

12.09.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гришкин Данил Федорович

Рождение ребёнка
10.09.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гришкин Данил Федорович

Смерть
12.09.1971

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