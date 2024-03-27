Гришкина (Новосёлова) Устинья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1903
Дата смерти12.09.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гришкин Данил Федорович
Рождение ребёнка
10.09.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гришкин Данил Федорович
Смерть
12.09.1971