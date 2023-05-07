Исакова (Ткаченко) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова (Ткаченко) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1954

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1954

Отец: Ткаченко Иван Васильевич

Мать: Ткаченко Пелагея Михайловна

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