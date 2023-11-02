Максим Игнатов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Филипова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Александр Максимов
Мать ребёнка: Аграфена Филипова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Андриян Максимов
Мать ребёнка: Аграфена Филипова
Смерть
Неизвестно