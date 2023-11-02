Максим Игнатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Игнатов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Филипова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Александр Максимов

Мать ребёнка: Аграфена Филипова

Фетисово, Дубенский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Андриян Максимов

Мать ребёнка: Аграфена Филипова

Фетисово, Дубенский район , Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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