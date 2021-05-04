Былинкин Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Былинкин Василий Андреевич
Мать ребёнка: Былинкина Екатерина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Ярыгина (Былинкина) Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Былинкина Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Былинкина Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Былинкин Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Былинкина Екатерина Степановна
Смерть
Неизвестно