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Былинкин Андрей Григорьевич

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Былинкин Григорий Алексеевич

Мать: Былинкина (Чубарова) Наталья Дмитриевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Былинкин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Былинкина Екатерина Степановна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Былинкина Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Ярыгина (Былинкина) Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Былинкина Екатерина Степановна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Былинкин Петр Андреевич

Мать ребёнка: Былинкина Екатерина Степановна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Былинкин Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Былинкина Екатерина Степановна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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