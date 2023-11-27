Федорова (Орлова) Мария Михайлова
Место рожденияSakhalin Oblast Russia
Дата рождения25.08.1888
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1888
Отец: Орлов Михаил Николаев
Мать: Орлова Мария Петровна
Sakhalin Oblast Russia
Крещение
25.08.1888
Дуйская тюремная церковь
Бракосочетание
04.06.1905
Муж: Федоров Захар Луппов
Оек, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Оёкская церковь
Рождение ребёнка
09.08.1906
Дочь: Антонина Захарова
Отец ребёнка: Федоров Захар Луппов
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Работа или профессия
Неизвестно