Федорова (Орлова) Мария Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Орлова) Мария Михайлова

Место рождения

Sakhalin Oblast Russia

Дата рождения

25.08.1888

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1888

Отец: Орлов Михаил Николаев

Мать: Орлова Мария Петровна

Sakhalin Oblast Russia
Крещение
25.08.1888
Дуйская тюремная церковь
Бракосочетание
04.06.1905

Муж: Федоров Захар Луппов

Оек, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Оёкская церковь
Рождение ребёнка
09.08.1906

Дочь: Антонина Захарова

Отец ребёнка: Федоров Захар Луппов

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Работа или профессия
Неизвестно
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