Мясников Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1958
Дата смерти11.04.1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1958
Отец: Мясников Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
11.04.1992
Похороны
?.04.1992