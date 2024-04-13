Мясников Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясников Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1958

Дата смерти

11.04.1992

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1958

Отец: Мясников Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
11.04.1992
Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Похороны
?.04.1992
Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область

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