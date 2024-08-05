Телюков Михаил Сидорович
Место рождения
Дата рождения03.11.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1863
Отец: Телюков Сидор Алексеевич
Мать: Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юлия Кузьминична
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Юлия Кузьминична
Рождение ребёнка
17.05.1897
Дочь: (Телюкова) Елена Михайловна
Мать ребёнка: Юлия Кузьминична
Рождение ребёнка
10.08.1900
Сын: Телюков Феодосий Михайлович
Мать ребёнка: Юлия Кузьминична
Смерть
Неизвестно