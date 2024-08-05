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Телюков Михаил Сидорович

Место рождения

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

03.11.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1863

Отец: Телюков Сидор Алексеевич

Мать: Марфа Ивановна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юлия Кузьминична

Рождение ребёнка
1885

Сын: Телюков Петр Михайлович

Мать ребёнка: Юлия Кузьминична

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.05.1897

Дочь: (Телюкова) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Юлия Кузьминична

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1900

Сын: Телюков Феодосий Михайлович

Мать ребёнка: Юлия Кузьминична

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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