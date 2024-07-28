Телегин Леонтий Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегин Леонтий Дмитриев

Место рождения

Плужное, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Плужное, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
27.10.1822 ст.

Жена: Телегин (Юрова) Домна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Сын: Телегин Алексей Леонтьев

Мать ребёнка: Телегин (Юрова) Домна Иванова

Смерть
Неизвестно
Михайловка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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