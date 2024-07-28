Телегин Леонтий Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1822 ст.
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Мать ребёнка: Телегин (Юрова) Домна Иванова
Смерть
Неизвестно
Михайловка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)