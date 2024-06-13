Поспелова (Демидова) Ксения Семеновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Поспелова (Демидова) Ксения Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1847 ст.

Муж: Поспелов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
21.02.1848 ст.

Сын: Поспелов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Поспелов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
09.04.1849 ст.

Дочь: Коротаева (Поспелова) Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Поспелов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
04.07.1850 ст.

Дочь: (Поспелова) Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Поспелов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
15.10.1851 ст.

Дочь: (Поспелова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Поспелов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
10.01.1854 ст.

Сын: Поспелов Афанасий Алексеевич

Отец ребёнка: Поспелов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
01.01.1856 ст.

Сын: Поспелов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Поспелов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
23.10.1858 ст.

Сын: Поспелов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Поспелов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
30.06.1860 ст.

Сын: Поспелов Филип Алексеевич

Отец ребёнка: Поспелов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
05.12.1861 ст.

Сын: Поспелов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Поспелов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
03.10.1864 ст.

Сын: Поспелов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Поспелов Алексей Андреевич

Смерть
Неизвестно

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