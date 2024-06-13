Поспелова (Демидова) Ксения Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Поспелов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Поспелов Алексей Андреевич
Дочь: Коротаева (Поспелова) Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Поспелов Алексей Андреевич
Дочь: (Поспелова) Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Поспелов Алексей Андреевич
Дочь: (Поспелова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Поспелов Алексей Андреевич
Сын: Поспелов Афанасий Алексеевич
Отец ребёнка: Поспелов Алексей Андреевич
Сын: Поспелов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Поспелов Алексей Андреевич
Сын: Поспелов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Поспелов Алексей Андреевич
Сын: Поспелов Филип Алексеевич
Отец ребёнка: Поспелов Алексей Андреевич
Сын: Поспелов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Поспелов Алексей Андреевич
Сын: Поспелов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Поспелов Алексей Андреевич