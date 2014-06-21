Сидорова Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидорова Людмила Васильевна

Сидорова Людмила Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1926

Дата смерти

21.06.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Борис Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Борис Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Борис Павлович

Смерть
21.06.2014

Мы используем куки для улучшения работы сайта.