Сидорова Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1926
Дата смерти21.06.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидоров Борис Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидоров Борис Павлович
Смерть
21.06.2014