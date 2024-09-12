Рощипкин Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРощипкин Иван Васильевич

Рощипкин Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рощипкина Устинья Лукьяновна

Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 9 поз. - 14
Рождение ребёнка
23.02.1901

Дочь: Рощипкина (Рощипкина) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Рощипкина Устинья Лукьяновна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 9_23.02.1901_крещение-25.02.1901 пол_Ж_ запись - 14 род. Евдокия в село Брусенцево у крестьянин Рощипкин Иван Васильев и законная жена Устинь... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.