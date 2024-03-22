Пуляев Петр Козьмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смерти28.05.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Пуляев Козьма Ерофеев
Мать: Домна Григорьева
Бракосочетание
1810
Жена: Фекла Васильева
Ф. 3 Оп. 15 Д. 656 Метрическая книга церквей г. Ефремова и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1810
Рождение ребёнка
27.07.1830
Мать ребёнка: Фекла Васильева
Ф. 3 Оп. 15 Д. 668 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1830
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Пуляев Федор Петров
Мать ребёнка: Фекла Васильева
Смерть
28.05.1853
Ф. 3 Оп. 15 Д. 744 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1853