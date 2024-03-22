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Пуляев Петр Козьмин

Место рождения

Клешня, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

28.05.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Пуляев Козьма Ерофеев

Мать: Домна Григорьева

Клешня, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1810

Жена: Фекла Васильева

Ф. 3 Оп. 15 Д. 656 Метрическая книга церквей г. Ефремова и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1810
Рождение ребёнка
27.07.1830

Сын: Пуляев Василий Петров

Мать ребёнка: Фекла Васильева

Клешня, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 668 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1830
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Пуляев Федор Петров

Мать ребёнка: Фекла Васильева

Смерть
28.05.1853
Ф. 3 Оп. 15 Д. 744 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1853
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