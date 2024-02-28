Фокин Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФокин Николай Павлович

Фокин Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фокина Маргарита Николанвна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фокина Августа Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фокина Фаина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фокин Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.