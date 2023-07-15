Кокотенко Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти10.07.1931
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Бракосочетание
1921
Рождение ребёнка
23.04.1922
Рождение ребёнка
25.04.1929
Сын: Кокотенко Павел Яковлевич
Мать ребёнка: Чухарева (Новокшонова) Мария Осиповна
Смерть
10.07.1931
Рождение ребёнка
11.09.1932
Сын: Кокотенко Виктор Яковлевич
Мать ребёнка: Чухарева (Новокшонова) Мария Осиповна