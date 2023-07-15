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Кокотенко Яков Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

10.07.1931

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Кокотенко Петр папа Якова

Мать: Кокотенко (Неизвестно) мама Якова

Бракосочетание
1921

Жена: Чухарева (Новокшонова) Мария Осиповна

Рождение ребёнка
23.04.1922

Сын: Кокотенко Мамин Крестный Георгий (Гоша) Яковлевич Георгий

Мать ребёнка: Чухарева (Новокшонова) Мария Осиповна

Рождение ребёнка
25.04.1929

Сын: Кокотенко Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Чухарева (Новокшонова) Мария Осиповна

Смерть
10.07.1931
Рождение ребёнка
11.09.1932

Сын: Кокотенко Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Чухарева (Новокшонова) Мария Осиповна

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