Дятлов Евгений Викторович
Место рождения
Дата рождения04.01.1952
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1952
Отец: Дятлов Виктор Порфирьевич
Мать: Дятлова Нина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дятлова (Образцова) Лариса Васильевна
Рождение ребёнка
15.08.1976
Сын: Дятлов Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Дятлова (Образцова) Лариса Васильевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург