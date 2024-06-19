Дятлов Евгений Викторович 04.01.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дятлов Евгений Викторович

Место рождения

Кадиевка

Дата рождения

04.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1952

Отец: Дятлов Виктор Порфирьевич

Мать: Дятлова Нина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дятлов Виктор Евгеньевич

Мать ребёнка: Дятлова (Образцова) Лариса Васильевна

Рождение ребёнка
15.08.1976

Сын: Дятлов Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Дятлова (Образцова) Лариса Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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