Ермошкина Гликерия Матвеева До 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Ермошкина Гликерия Матвеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1854

умерла Неизвестно

Супруги
Ермошкин Егор Васильев1845 г.р.
Дети
Ермошкин Алексей Егоров1867 г.р.
(Ермошкина) Христина Егорова23.07.1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермошкин Егор Васильев

Рождение ребёнка
1867

Сын: Ермошкин Алексей Егоров

Отец ребёнка: Ермошкин Егор Васильев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.07.1871

Дочь: (Ермошкина) Христина Егорова

Отец ребёнка: Ермошкин Егор Васильев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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