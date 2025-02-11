Ермошкина Гликерия Матвеева
женский, родилась До 1854
умерла Неизвестно
Супруги
Ермошкин Егор Васильев1845 г.р.
Дети
Ермошкин Алексей Егоров1867 г.р.
(Ермошкина) Христина Егорова23.07.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Ермошкин Егор Васильев
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.07.1871
Дочь: (Ермошкина) Христина Егорова
Отец ребёнка: Ермошкин Егор Васильев
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно