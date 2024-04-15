Бобров Савелий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Мать: Полякова ?
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Боброва Ульяна Алимовна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Боброва Ульяна Алимовна
Место жительства
С 10.10.1852
По Указу Тобольской казенной палаты от 10 октября 1852 г . №11627 перечислены сей же волости из деревни Каменнобугорской
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Арина Савельевна
Мать ребёнка: Боброва Ульяна Алимовна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Феодосия Савельевна
Мать ребёнка: Боброва Ульяна Алимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боброва Ульяна Алимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно